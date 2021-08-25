Не дуже хороші спогади - Степаненко про арбітра матчу з Монако

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Тарас Степаненко оцінив призначення на матч проти Монако "нефартового" для себе рефері Ентоні Тейлора.
Про це розповів сам футболіст.
У минулому суддя двічі видаляв хавбека: в матчі відбору Євро-2020 проти Португалії і в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.
"Так, запам'ятався мені цей арбітр. Не дуже хороші спогади про нього. Знаю, що він хороший суддя, завжди працює на найвищому рівн. Думаю, з моїми вилученнями він погарячкував, переглянув своє ставлення до мене. Не знаю, чим я йому запам'ятався. зараз буде судити добре", - заявив Степаненко.