Не дуже хороші спогади - Степаненко про арбітра матчу з Монако

Шахтар зіграє проти Монако в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Тарас Степаненко оцінив призначення на матч проти Монако "нефартового" для себе рефері Ентоні Тейлора.

Про це розповів сам футболіст.

У минулому суддя двічі видаляв хавбека: в матчі відбору Євро-2020 проти Португалії і в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.