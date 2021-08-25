Брат Маліновського: У Руслана була не грижа

Брат Руслана Малиновського Олександр назвав деталі травми півзахисника, яка його турбувала під час Євро-2020.

Про це розповів Олександр Маліновський.

"Звичайно, я знаю, що Руслан незадоволений своєю грою на турнірі. Але на це є одна об'єктивна причина, яка його хвилювала. Це грижа, яка насправді виявилася не грижею. Відлуння Житомира торкнулося його знову - невдало зробили операцію, був апендицит, йому було десь 5-6 років.

Погано зашили, залишився великий рубець всередині. Як мені розповідав Руслан - цей рубець і став причиною болю, він тиснув чи на орган, не пам'ятаю. Уже все виправили, сподіваюся, в майбутньому вже нічого заважати йому не буде". - сказав Олександр Маліновський.