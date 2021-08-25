Ексгравця Шахтаря запропонували московським клубам

Факундо Феррейра шукає новий клуб

Джерело - sport24.

Колишній нападник Шахтаря Факундо Феррейра хотів продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє Sport24.ru.

Агенти 30-річного бомбардира запропонували підписати Феррейру московським Спартаку і ЦСКА. Трансфер міг відбутися на правах вільного агента, оскільки з початку липня Факундо перебуває в цьому статусі.

Феррейра хотів заробляти в Росії 1 млн євро на рік, але московські клуби не побачили цей варіант цікавим для себе.

Нагадаємо, Феррейра покинув Шахтар влітку 2018 року, коли у нього закінчився контракт з донецьким клубом. Згодом аргентинець не зміг закріпитися в Бенфіці, Еспаньолі та Сельті.