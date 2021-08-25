Металіст різко відреагував на відкритий лист Оболоні

Металіст засудив відкритий лист Оболоні, в якому київський клуб висловив невдоволення роботою суддів в матчі п'ятого туру Першої ліги.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.

"З початку чемпіонату наші суперники, а саме Альянс та Оболонь, публічно намагаються зганьбити чесне ім'я футбольного клубу Металіст.

Я звертаюся до керівництва УАФ і ПФЛ не залишати дані слова без уваги.

Після нашої гри з Альянсом клуб з Липової Долини зробив масу заяв про упереджене суддівство, про те, що вони знімаються з чемпіонату, висловилися про якесь зґвалтування.

Важливо: Оболонь: Суддівство у матчі з Металістом - зґвалтування усього українського футболу

Сьогодні ще один клуб поскаржився на зґвалтування. Дії арбітра матчу Альянс - Металіст були визнані на 100% вірними, а голослівні звинувачення і спроби шантажу залишилися без уваги. Сьогодні таку ж позицію, як Альянс, займає Оболонь.

Актуально: Металіст - Оболонь 3:0. Огляд матчу

Звертаюся до вас (УАФ і ПФЛ - прим.) з проханням жорстко присікти спроби дискредитації Металіста. Керівництву ж футбольних клубів Оболонь і Альянс рекомендую сприймати заслужені поразки з гідністю, а не звалювати на суддів, зґвалтування і т.д.", - відзначив Красніков.