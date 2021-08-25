Бойко довикликаний до національної збірної України

На рахунку голкіпера київського Динамо шість матчів у складі збірної

Джерело - УАФ.

У зв’язку з позитивним ПЛР-тестом на Covid-19 голкіпера Реалу Андрія Луніна в.о. головного тренера Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На рахунку голкіпера київського Динамо шість матчів у складі збірної.

Раніше, нагадаємо, замість травмованих воротарів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна довикликали Андрія Пятова та Дмитра Різника.

Найближчий поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 для збірної України, проти команди Казахстану, відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана-Арена 1 вересня. 4 вересня на київському НСК Олімпійський Україна прийматиме Францію, а 8 вересня у Пльзені проведе спаринг із Чехією.