 Volia TV покаже матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів Шахтар - Монако | Футбол | Champion.com.ua
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Volia TV покаже матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів Шахтар - Монако

Сьогодні 11:27 690 0
Шахтар - Монако. Дивись на Volia TV
Volia TV покаже матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів Шахтар - Монако
#Монако, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні - 25 серпня в Харкові, на стадіоні ОСК Металіст, пройде матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів між Шахтарем і Монако. Саме в цій зустрічі вирішиться, хто із суперників виступить восени в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру. Після мінімальної виїзної перемоги "гірникам" потрібно утримати необхідний результат на своєму полі, гості ж ітимуть уперед, щоб реабілітуватися за домашню поразку, і нічого крім перемоги їх не влаштує.

Матч обіцяє бути видовищним і безкомпромісним, і якщо у вас немає можливості потрапити в цей день на стадіон Металіст, то варто заздалегідь подбати про якісний перегляд матчу. Наприклад, на платформі Volia TV, яка вже багато років надає своїм абонентам можливість насолоджуватися найкращим футбольним контентом, включаючи Лігу чемпіонів, Лігу Європи й топові європейські чемпіонати.

На цей час увесь футбольний контент зібраний у пакет PRO Sport (199 грн/міс). Тут ви знайдете спортивний контент на будь-який смак. Це до 7 поп-ап-каналів MEGOGO Football під час прямих трансляцій, 11 спортивних ТБ-каналів, доступ до архіву матчів – і все це на трьох екранах одночасно.

Футбольні трансляції: єврокубки УЄФА – Суперкубок, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій; чемпіонати Іспанії, Франції, Бразилії, Англії, Німеччини, Шотландії та Бельгії. У періоди відсутності прямих футбольних трансляцій вас розважать канали Extreme Sports, Fast & Fun Box HD, FightBox HD, Setanta Sports, XSPORT, "Перший автомобільний", Viasat Sport, "Футбол 3", "Риболовля ТБ", "Трофей" і Shakhtar TV HD, а також архів матчів, у якому можна ще раз насолодитися улюбленими моментами.

Для ширшої аудиторії Volia TV пропонує пакет Premium Pro (299 грн/міс). Тут крім спортивних трансляцій ви отримаєте доступ до 150+ ТБ-каналів, а також до однієї з найбільших онлайн-бібліотек в Україні з контентом від провідних світових і вітчизняних студій (Disney, Fox, Parаmount і т. д.). А можливість дивитися цей контент на 3 пристроях одночасно дозволить не переживати про те, що ваша дитина захоче подивитися мультфільм під час гри улюбленої команди.

Важливо зазначити: щоб насолоджуватися онлайн-переглядом футбольних матчів на Volia TV, не обов’язково бути абонентом Volia. Будь-яка людина в будь-якій точці України, маючи доступ до інтернету, може зареєструватися на сайті https://tv.volia.com/, завантажити додаток для мобільного телефона або Smart TV і дивитися футбол, наприклад, на пляжі, дачі або в дорозі.

Підсумуємо. 25 серпня, 22:00, Харків, ОСК Металіст, матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів Шахтар - Монако. Вболіваємо за наших і насолоджуємося якісною трансляцією у високій роздільній здатності на платформі VoliaTV.

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