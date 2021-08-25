Челсі збирається підсилитися Саулем

Клуб хоче орендувати хавбека

Джерело - Чемпіон.

Челсі незабаром може підсилити свій склад хавбеком Атлетіко Саулем.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Лондонці хочуть орендувати 26-річного футболіста. За оренду Челсі дає 5 млн євро, а також хоче включити пункт про викуп футболіста за 35 млн євро.

Однак мадридський клуб, в свою чергу, хоче здійснити повноцінний трансфер вже зараз і оцінює свого футболіста в 45-50 млн євро. Переговори між клубами тривають.

У минулому сезоні Сауль провів за Атлетіко 41 матч у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Контракт півзахисника з мадридцями розрахований до літа 2026 року.

Раніше, Челсі з голом Лукаку обіграв Арсенал у 2 турі АПЛ.