Динамо опуститься в четвертий кошик Ліги чемпіонів, якщо Шахтар пройде Монако

Кияни незабаром дізнаються кошик при жеребкуванні

Джерело - Чемпіон.

У середу, 25 серпня, відбудуться три завершальні поєдинки плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22, за підсумками яких стануть відомі останні учасники групового етапу турніру.

За місце в головному єврокубковому турнірі буде вести боротьбу і донецький Шахтар, а ось київське Динамо, як чемпіон УПЛ-2020/21, безпосередньо потрапило в груповий етап, і чекає жеребкування, щоб дізнатися своїх суперників.

Кияни мають 47 балів в таблиці коефіцієнтів УЄФА, і на цей час можуть виявитися в третьому кошику при жеребкуванні групового етапу. Однак це можливо тільки в тому випадку, якщо Брондбю і Монако пройдуть Зальцбург і Шахтар відповідно.

У данського клубу 7 балів в рейтингу, а у Монако 36, тоді як Шахтар і Зальцбург в разі своїх перемог точно будуть в третьому кошику, адже у них більше балів, ніж у киян і Бешикташа (49). Це означає, що Динамо відправиться в четвертий кошик в разі проходу хоча б однієї з цих команд.