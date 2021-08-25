Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.