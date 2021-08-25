Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.
Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.
|№
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|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.
Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.