Зозуля: Львів програв другий матч за 10 хвилин

Гравці ФК Львів провалили другий тайм матчу проти Інгульця.

Про це розповів захисник львівського клубу Олексій Зозуля.

"Другий матч поспіль виходимо і ніби команда змінюється. Незрозуміло, що відбувається. За 10 хвилин програємо другий матч. Просто нонсенс якийсь. Начебто перший тайм дається, гра йде, моментів у суперників немає. Треба розбиратися сідати. Кожен в собі має розібратися.

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Команда не перемагає. Природно, є проблеми. Кожен повинен в собі розібратися. Якщо ми команда, з цього виберемося", - сказав Зозуля.