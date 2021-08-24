Ван де Бек відмовився покидати Манчестер Юнайтед

Донні ван де Бек готовий боротися за місце у складі МЮ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек не хоче залишати клуб, попри те, що не отримує достатньої кількості ігрової практики.

Про це повідомляє видання The Times.

Нідерландський футболіст готовий боротися за місце в складі.

Джерело стверджує, що ван де Бек попросив своїх агентів відхиляти будь-які пропозиції переговорів від інших клубів.

У минулому сезоні ван де Бек зіграв 33 поєдинки у футболці Манчестер Юнайтед, в яких відзначився голом і двома результативними передачами.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився продавати Лінгарда у Вест Гем.