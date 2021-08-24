Ковач назвав план на матч з Шахтарем

Монако повинне з перших хвилин включитися у матчі проти Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Монако Ніко Ковач.

"Нам потрібно краще почати гру. У першому матчі через 20 хвилин з початку гри ми домінували, хоча і не забили. Завтра треба буде бути готовим з перших хвилин. Як я сказав перед першим матчем, почнеться друга половина, і ми будемо боротися 90 хвилин або більше. Нам потрібно зосередитися. У цьому сезоні ми показали два різних обличчя в Лізі 1 і в Лізі чемпіонів, але я впевнений, що завтра ми знову покажемо справжнє обличчя Монако, яке було в минулому сезоні", - розповів Ковач.