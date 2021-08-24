Денисов: Будемо Петракова критикувати, але не вбивати

Відомий журналіст - про розмову з головним тренером збірної України

Джерело - Великий футбол.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов мав розмову з в.о. головного тренера збірної України Олександром Петраковим.

Про це заявив сам Денисов.

"Я розмовляв з Олександром Васильовичем і те саме сказав будемо підтримувати: Там, де буде погано - будемо критикувати, але не вбивати, як це люблять у нас робити, але, якщо буде добре, тим більше будемо підтримувати.

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