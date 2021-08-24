Денисов: Будемо Петракова критикувати, але не вбивати

Джерело - Великий футбол.
Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов мав розмову з в.о. головного тренера збірної України Олександром Петраковим.
Про це заявив сам Денисов.
"Я розмовляв з Олександром Васильовичем і те саме сказав будемо підтримувати: Там, де буде погано - будемо критикувати, але не вбивати, як це люблять у нас робити, але, якщо буде добре, тим більше будемо підтримувати.
Актуально: Петраков - про Марлоса і Мораеса: Дякую, що допомогли, але далі повинні грати наші хлопці
До понеділка всім процесом керував не Ребров, тобто він очікував чи домовляться з агентами, домовляться з Аль-Айном та все інше. Вже в понеділок сам Ребров сказав Дайте останній шанс, я спробую сам домовитися з власниками клубу і тому була така довга пауза", - сказав Денисов.