ПСВ прийме Бенфіку Яремчука. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 серпня, відбудеться три матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Лудогорець з українським захисником Ігорем Пластуном прийме Мальме. Бенфіка Романа Яремчука завітає у гості до ПСВ. Ференцварош українців Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна вдома спробує пройти Янг Бойг.
Розклад матчів:
22:00. Лудогорець (Болгарія) - Мальме (Швеція). Перший матч 0:2
22:00. ПСВ (Нідерланди) - Бенфіка (Португалія). Перший матч 1:2
22:00. Ференцварош (Угорщина) - Янг Бойз (Швейцарія). Перший матч 2:3
Нагадаємо, Шахтар у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів переміг Монако - 1:0.