УАФ зробила офіційну заяву з приводу ДТП за участі Лучі

Внаслідок ДТП постраждали голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій, які перебувають в одній із київських лікарень.

Про це заявив голова Спортивно-медичного комітету УАФ Вячеслав Попов.

"Лучано Лучі й Роман Лишень перебувають в одній із київських лікарень. Внаслідок ДТП вони на певний час втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, наразі вони перебувають у свідомості, загрози їхньому життю не існує. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Я зараз перебуваю разом із лікарями, що контролюють стан пана Лучі та його помічника. Планую залишитися тут до ранку. Більш детальну інформацію про стан постраждалих можна буде повідомити пізніше. Поки лише можу додати, що ситуація - під повним контролем Української асоціації футболу", - зазначив Попов.