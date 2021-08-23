Вест Гем з Ярмоленком розгромив Лестер у 2 турі АПЛ

Друга поспіль перемога Вест Гема у поточному сезоні АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі АПЛ Вест Гем вдома обіграв Лестер.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь лондонського клубу.

Відзначимо, що Лестер завершував матч у меншості - на 40-й хвилині арбітр за грубу гру вилучив Айосі Переса.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко з'явився на 89-й хвилині матчу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

2 тур, 23 серпня

Вест Гем - Лестер 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Форнальс, 2:0 - 56 Бенрахма, 2:1 - 70 Тілеманс, 3:1 - 80 Антоніо, 4:1 - 84 Антоніо

Раніше, Челсі з голом Лукаку обіграв Арсенал у 2 турі АПЛ.