Рубікон розгромив Карпати Галич, Кристал декласував Полтаву. Результати матчів 5 туру Другої ліги

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Відбулися матчі п'ятого туру чемпіонату Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
5 тур, 23 серпня
Рубікон – Карпати Галич 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Покойовий, 2:0 - 87 Марченко, 3:0 - 90+4 Зоренко
Яруд – Скорук 0:3 (0:2)
Голи: 1:0 - 32 Разуваєв, 2:0 - 38 Малиш, 3:0 - 90+3 Красов
МФК Металург – Тростянець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Сидоров
Чайка – Епіцентр 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 47 Тименко
Вовчанськ – Вікторія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Пентелейчук (пен), 2:0 - 59 Луан
Кристал – Полтава 6:0 (4:0)
Голи: 1:0 - Томенко (автогол), 2:0 - 17 Козак, 3:0 - 25 Кушнір, 4:0 - 34 Гливий, 5:0 - 58 Кушнір, 6:0 - 90+3 Крутін