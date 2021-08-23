Петраков: Просто так в національну збірну ніхто більше не потрапить

Стали відомі критерії футболістів, які будуть викликатися у збірну України.

Про це розповів новий тренер національної команди Олександр Петраков.

"Гравець молодий, він повинен через молодіжну збірну довести право грати в національній збірній. Це величезна честь. Він повинен в молодіжці "засвітитися", забивати голи, бути там провідним гравцем і тоді він плавно перейде в національну збірну, а так просто в національну збірну ніхто більше не потрапить, а всі ветерани, хлопці, які грають, я з ними переговорив, я вже всім сказав: "Ваш досвід, якщо ви "тягнете", буде тобі 40 років - ти будеш грати в національній збірній, а молоді нехай підтягуються потихеньку.

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Я в паспорт не заглядаю. 1 вересня - початок, щоб вийшло. Чекаю з нетерпінням 1 вересня. А там вже вирішимо. 20:00 за Казахстаном, в 17:00 за Україною. Як воно буде... Ви ж самі знаєте - передбачити неможливо", - сказав Петраков.