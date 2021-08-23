Мілан готує трансфер півзахисника Манчестер Сіті

Бернарду Сілва може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва близький до відходу клубу.

Про це повідомляє Daily Star.

Португальський вінгер може перебратися в Мілан. "Россонері" хочуть орендувати 27-річного португальця на два сезони з подальшим викупом.

Мілан готовий заплатити за оренду гравця 15 млн євро. Ще 30 млн "місцяни" отримають в тому випадку, якщо італійці приймуть рішення оформити повноцінний трансфер Бернарду.

Сілва виступає в складі Ман Сіті з 2017 року. У поточному сезоні він провів за команду два матчі, результативними діями не відзначився.

Раніше, Брага орендувала захисника Манчестер Сіті.