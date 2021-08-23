Англійські арбітри працюватимуть на матчі Шахтар - Монако

Зустріч відбудеться у Харкові 25 серпня

Джерело - Чемпіон.

Матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар - Монако розсудить бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати Тейлору на лініях будуть Гарі Бесвік і Адам Нанн. Роль четвертого судді виконуватиме Девід Кут.

Також на матчі буде присутній VAR. Відповідати за систему буде Стюарт Еттвелл. Його помічник - Пол Тірні.

Нагадаємо, перша гра Монако - Шахтар завершилася перемогою гірників з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня у Харкові. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.