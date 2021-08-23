Петраков: Команда поставилася до мого призначення позитивно

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков з керівником УАФ Андрієм Павелком дуже хороші довірчі відносини.

Про це заявив сам фахівець.

"У мене була розмова з Андрієм Павелком. Він мене запросив ще 9 серпня поговорити. Ми сіли з ним, поговорили. У нас з ним дуже хороші довірчі відносини. Ми разом працюємо вже 6,5 років. Від нього надійшло запрошення, і він попросив допомогти. Він пояснив мені ситуацію, яка склалася. Павелко сказав: Ти не можеш допомогти? Команду ти не боїшся? Я йому сказав, що зрозумів яка ситуація, я не боюся, я допоможу вам. Він мені прямо сказав: "Це може бути три гри, може п'ять, а може 55". Я заздалегідь поговорив з досвідченими хлопцями, дав їм час, сказав: Ви подумайте, якщо одна людина буде проти - я не піду.

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Я ж доросла людина, мені не треба прославитися, що я тренер збірної, мені відверто це не треба. Команда поставилася до мого призначення позитивно, ні одна людина навіть не засумнівалася. Я сказав: Тоді йдемо до кінця!. П'ять ігор, повинні ці всі ігри бути фінальними. Втратив очки - ти нікуди не пройшов. Це складна ситуація, дуже важка, але так засновані і працюють збірні країни. Давайте не будемо говорити, щоб вийти в Катар потрібно виграти всі п'ять матчів. Знаєте як, давайте будемо жити всі ми разом з вами: є гра, є Казахстан, місто Нур-Султан, Астана Арена, все, більше немає нічого. Там зіграємо, як воно буде, потім перевернемо цю сторінку і підемо далі.

На мене не тисне приставка в.о., взагалі немає, навіть цікаво, ніколи не працював з цією приставкою. Ми з Андрієм Шевченком поговорили, я йому зателефонував, ми з ним добре поговорили, по-дружньому. Я можу відверто сказати величезне спасибі Андрію, Андреа і Мауро за виконану роботу за п'ять років. Вони з нами ділилися думкою, вони такі доступні хлопці, вони з нами ділилися своїм досвідом і тренувальними заняттями, щось я взяв, щось своє. Велика їм вдячність", - зазначив Петраков.