Голкіпер Колоса близький до переходу у польський клуб

Сторони знаходяться на завершальній стадії переговорів

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Колоса Євген Волинець близький до переходу в чемпіонат Польщі.

Про це повідомляє журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас.

Клуб з Ковалівки знаходиться на завершальний стадії переговорів щодо продажу Волинця в Ракув.

27-річний воротар пропустив матч з Олександрією (0:1) через травму плеча, а на тижні буде готуватися до від'їзду до Польщі.

Волинець виступає за Колос з 2017 року. У складі ковалівців голкіпер провів сумарно 63 матчі у всіх турнірах, пропустивши 72 голи й 23 матчі відігравши на нуль.

Раніше Євген захищав кольори Геліоса і Динамо-2.

Відзначимо, що Ракув посідає 11-е місце турнірної таблиці Екстракласи.