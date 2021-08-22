Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді пропустить близько трьох тижнів через травму плеча.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Аргентинець отримав пошкодження під час матчу 3-го туру Ліги 1 з Брестом. Зустріч завершилася перемогою парижан з рахунком 4:2.
Нападник залишав стадіон з перемотаною правою рукою і фіксатором. Рентген підтвердив, що Мауро Ікарді уникнув перелому. Але аргентинець сильно забив руку, тому тепер пропустить кілька тижнів.
Він зможе повернутися після перерви на матчі збірних, запланованого на вересень.