У матчі з Брестом травмувався Ікарді

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді пропустить близько трьох тижнів через травму плеча.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Аргентинець отримав пошкодження під час матчу 3-го туру Ліги 1 з Брестом. Зустріч завершилася перемогою парижан з рахунком 4:2.

Нападник залишав стадіон з перемотаною правою рукою і фіксатором. Рентген підтвердив, що Мауро Ікарді уникнув перелому. Але аргентинець сильно забив руку, тому тепер пропустить кілька тижнів.

Він зможе повернутися після перерви на матчі збірних, запланованого на вересень.