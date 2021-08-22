Чернігівська Десна у нинішньому сезоні УПЛ має певні фінансові проблеми.

Про це заявив головний тренер клубу. Олександр Рябоконь.

"Бюджет серйозно урізаний, зарплати теж, тому поживемо-побачимо. На скільки відсотків стало гірше? Мені складно сказати. Я можу тільки судити по заборгованостях, по зарплатах колег, футболістів, на які умови зараз запрошуються виконавці. Це невеликі гроші. Мені не хочеться брехати, говорячи, що у нас все нормально, про що іноді заявляють відповідальні люди.

Насправді проблеми існують. Неприємно чути, коли говорять, що Десна звільнилася від баласту. А це ті футболісти, які кілька сезонів вірою і правдою служили цьому клубу ще з Першої ліги", - зазначив Рябоконь.