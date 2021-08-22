Фернандінью назвав єдиний клуб, в який готовий піти з Ман Сіті

Досвідчений півзахисник планує завершити кар'єру в Бразилії

Джерело - ESPN.

Капітан Манчестер Сіті Фернандінью готовий піти з клубу, щоб завершити кар'єру в Атлетіко Паранаенсе.

Про це заявив сам футболіст.

"У моїх планах знову пограти в Бразилії. Це майже сталося зараз. Єдиний клуб, з яким ми спілкувалися, був Атлетіко Паранаенсе. Очевидно, у мене було багато пропозицій і від інших клубів. Я дуже хочу повернутися найближчим часом", - сказав Фернандінью.

Нагадаємо, в кінці червня Манчестер Сіті в черговий раз продовжив контракт з Фернандінью. Бразилець буде виступати в АПЛ до літа 2022 року.

Раніше, Манчестер Сіті знищив Норвіч в 2 турі АПЛ.