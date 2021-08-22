Фернандінью назвав єдиний клуб, в який готовий піти з Ман Сіті

Джерело - ESPN.
Капітан Манчестер Сіті Фернандінью готовий піти з клубу, щоб завершити кар'єру в Атлетіко Паранаенсе.
Про це заявив сам футболіст.
"У моїх планах знову пограти в Бразилії. Це майже сталося зараз. Єдиний клуб, з яким ми спілкувалися, був Атлетіко Паранаенсе. Очевидно, у мене було багато пропозицій і від інших клубів. Я дуже хочу повернутися найближчим часом", - сказав Фернандінью.
Нагадаємо, в кінці червня Манчестер Сіті в черговий раз продовжив контракт з Фернандінью. Бразилець буде виступати в АПЛ до літа 2022 року.
Раніше, Манчестер Сіті знищив Норвіч в 2 турі АПЛ.