Рябоконь: Хачеріді ще не сказав свого останнього слова

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь очікує хорошої гри від 34-річного українського захисника Євгена Хачеріді, який тренується у складі команди і незабаром може підписати контракт із клубом.

Про це заявив сам фахівець.

"Євген Хачеріді поки тренується з нами. Це було його бажання попрацювати два-три тижні, щоб набрати форму. Женя сам хоче зрозуміти, чи може він виступати на серйозному рівні. До речі, цей час вже пройшов, так що найближчим часом буде прийнято спільне рішення.

Не було ніяких товариських матчів, тільки тренувальний процес. Моментами захисник виглядає дуже непогано, але іноді заняття йому давалися важко, все-таки Євген багато пропустив, в цьому році взагалі не грав. Але, думаю, Хачеріді ще не сказав свого останнього слова. Тому для мене в цьому питанні скоріше так, ніж ні", - зазначив Рябоконь.