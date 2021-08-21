 Аталанта Маліновського вирвала перемогу у Торіно у 1 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Аталанта Маліновського вирвала перемогу у Торіно у 1 турі Серії А

Вчора 23:41 288 0
Українець провів 76 хвилин у матчі
Аталанта Маліновського вирвала перемогу у Торіно у 1 турі Серії А
#Торіно, #Аталанта, #Лаціо, #Емполі

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі італійської Серії А Емполі зустрічався з Лаціо, а Аталанта завітала у гості до Торіно.

Емполі вдома програв Лаціо - 1:3. Аталанта на виїзді вирвала перемогу у Торіно - 2:1. Українець Руслан Маліновський провів 76 хвилин у матчі з Торіно.

Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 21 серпня

Емполі - Лаціо 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Бандінеллі, 1:1 - 6 Мілінкович-Савич, 1:2 - 31 Лаццарі, 1:3 - 41 Іммобіле

Торіно - Аталанта 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Муріель, 1:1 - 79 Белотті, 1:2 - 90+3 Пікколі

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