Шевчук: Випиваю кілька келихів і мені гаплик

Колишній футболіст Шахтаря і екснаставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук любить випити вино червоне або пиво на розлив холодне.

Про це заявив сам Шевчук.

"Я люблю випити вино червоне або пиво на розлив холодне. Випиваю кілька келихів і мені гаплик. Після вечірки з нагоди 85-річчя Шахтаря не знаю, що зі мною сталося. Сів за кермо і поїхав.

Це не прикрашає будь-якого чоловіка, так не можна робити. Я дуже жорстко до цього ставлюся. На наступний день приніс вибачення громадськості в соцмережах. Не може людина сісти за кермо в такому стані. Для мене це був шок. Одразу поїхав з родиною після інциденту. Досі не можу зрозуміти, що трапилося. Слава богу, що ніхто не постраждав!

Більше не хочу особливо згадувати про це. Крінжово себе почуваю. Це дуже великий урок для мене", - розповів Шевчук.