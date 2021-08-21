Мілан домовився про оренду нападника Монако

Буде оренда з опцією викупу за шість мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Мілан домовився з Монако про оренду нападника П'єтро Пеллегрі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Оренда 20-річного форварда обійдеться россонері в один мільйон євро, в угоді клубів також буде прописана опція викупу (в майбутньому може стати зобов'язанням) за шість мільйонів.

Монако підписав Пеллегрі в 2018 році, заплативши Дженоа 25 мільйонів євро. Через часті травми П'єтро зіграв лише в 23 матчах монегасків, забивши два м'ячі і віддавши одну результативну передачу.

У 2017 році Пеллегрі став наймолодшим автором дубля в ТОП-чемпіонатах в 21 столітті. У віці 16 років і 184 днів італієць двічі забив у ворота Лаціо.

Раніше, Мілан підписав 30-річного футболіста Роми.