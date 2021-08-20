Арсенал оголосив про трансфер голкіпера збірної Англії

Рамсдейл виступатиме в новому клубі під 32-м номером

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шеффілд Юнайтед і збірної Англії Аарон Рамсдейл перейшов до лондонського Арсеналу.

Про це повідомила пресслужба канонірів.

Терміни угоди з 23-річним гравцем не уточнюються. Відомо лише, що Рамсдейл підписав з Арсеналом довгостроковий контракт.

У новому клубі голкіпер гратиме під 32-м номером.

У минулому сезоні Рамсдейл провів за Шеффілд 42 матчі, пропустивши 68 м'ячів і шість разів відігравши на нуль.

Нагадаємо, Аарон був запасним воротарем збірної Англії на чемпіонаті Європи-2020. При цьому за національну команду на Євро-2020 він не зіграв жодного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий продати Обамеянга.