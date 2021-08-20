Інцидент стався в матчі Кубку України з Феніксом

Головного тренера Мункача з Мукачева Віталія Шумського відсторонили на три матчі рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Тренера покарали за застосування сили до офіційної особи матчу попереднього раунду Кубка України проти Фенікса (0:2), в якому наставник гостей був вилучений на 73-й хвилині.

Мункач в новому сезоні вийшов на професійний рівень і після чотирьох зіграних матчів посідає сьоме місце в групі "А" другої ліги.

У трьох наступних матчах Мункач прийме Лівий Берег і Любомир, а також зустрінеться з Епіцентром на виїзді.

Шумський - екснаставник тернопільської Ниви і ПФК Львів, який покинув в березні нинішнього року.