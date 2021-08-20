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Судаков: Гравець Дніпра запитав - а тебе в збірну за сало взяли?

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Хавбек розповів неприємну історію
Судаков: Гравець Дніпра запитав - а тебе в збірну за сало взяли?
#Судаков

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков мав неприємну історію, яка трапилася після того, як його навесні несподівано викликали до збірної України.

Про це заявив сам футболіст.

"Багато хто обурювався, мовляв, за які заслуги мене викликали в збірну. Не скажу, що зачіпало, але був один момент неприємний. Грали з Дніпром-1, і я виходив на заміну, а один футболіст Дніпра так повернувся до мене і каже: А тебе що, в збірну за сало взяли?. Мені було неприємно.

Але коли потрапив до збірної і тренувався, то вже не думав про це. Хоча не розраховував, що поїду на Євро. У збірній до мене всі з повагою ставилися. Можливо, мене ніхто не знав, але мені це не показували", - сказав Судаков.

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