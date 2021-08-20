Судаков: Гравець Дніпра запитав - а тебе в збірну за сало взяли?

Хавбек розповів неприємну історію

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков мав неприємну історію, яка трапилася після того, як його навесні несподівано викликали до збірної України.

Про це заявив сам футболіст.