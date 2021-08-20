Челсі цікавиться хавбеком Атлетіко

Ньїгес може продовжити кар'єру в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Челсі веде переговори з приводу трансферу захисника Севільї Жюля Кунде і оцінює необхідність підписання ще одного хавбека.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Пріоритетною кандидатурою в центр поля для Челсі є півзахисник Атлетіко Мадрид Сауль Ньїгес. Переговори між клубами поки що не перебувають в просунутій стадії.

У липні Сауль був близький до переходу в Барселону. Сам хавбек скаржився на те, що його виганяють з Атлетіко.

Нагадаємо, Реал, Барселона та Атлетіко хочуть купити Гінтера.