Челсі цікавиться хавбеком Атлетіко

Джерело - Чемпіон.
Челсі веде переговори з приводу трансферу захисника Севільї Жюля Кунде і оцінює необхідність підписання ще одного хавбека.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Пріоритетною кандидатурою в центр поля для Челсі є півзахисник Атлетіко Мадрид Сауль Ньїгес. Переговори між клубами поки що не перебувають в просунутій стадії.
У липні Сауль був близький до переходу в Барселону. Сам хавбек скаржився на те, що його виганяють з Атлетіко.
Нагадаємо, Реал, Барселона та Атлетіко хочуть купити Гінтера.