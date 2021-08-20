Футболістки Шахтаря забити 11 голів суперницям у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
У другому турі чемпіонату жіноча команда Шахтаря на виїзді переграла Першу Столицю з Харкова.
Матч завершився з рахунком 11:0 на користь донецької команди.
Чемпіонаті України - УПЛ
02 тур, 20 серпня
Перша Столиця - Шахтар 0:11 (0:7)
Голи: 0:1 - 2 Кожухар, 0:2 - 4 Кревська, 0:3 - 16 Мохнач, 0:4 - 21 Молодюк, 0:5 - 23 Мохнач, 0:6 - 43 Вегерич, 0:7 - 44 Головач, 0:8 - 76 Кревська, 0:9 - 79 Кревська, 0:10 - 81 Кожухар, 0:11 - 86 Манзюк
Шахтар: Денищич (к), Ковб, Кревська, Ольховська, Мохнач, Головач, Молодюк (Когут, 63), Старухіна (Кравчук, 63), Вегерич (Ілліна, 86), Кожухар (Козуб, 81), Янчук (Манзюк, 63)
Раніше, жіноча команда Шахтаря знищила суперниць у першому своєму офіційному матчі.