Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мбаппе

Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у трансфері нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє ESPN.

Манкуніанці через рік хочуть підписати форварда з великим ім'ям. Кіліан Мбаппе – один з можливих кандидатів. Також у полі зору Ман Юнайтед Ерлінг Голанд, Гаррі Кейн та Лаутаро Мартінес.

У поточному сезоні Мбаппе зіграв два матчі за ПСЖ, у яких забив один гол та віддав два асисти. Його контракт закінчується 30 червня 2022 року.

Transfermarkt оцінює француза, якого дуже хоче підписати Реал, у 160 млн євро.

Нагадаємо, долю Мбаппе вирішуватиме емір Катару.