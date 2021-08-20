Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мбаппе

Джерело - football24.uа.
Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у трансфері нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє ESPN.
Манкуніанці через рік хочуть підписати форварда з великим ім'ям. Кіліан Мбаппе – один з можливих кандидатів. Також у полі зору Ман Юнайтед Ерлінг Голанд, Гаррі Кейн та Лаутаро Мартінес.
У поточному сезоні Мбаппе зіграв два матчі за ПСЖ, у яких забив один гол та віддав два асисти. Його контракт закінчується 30 червня 2022 року.
Transfermarkt оцінює француза, якого дуже хоче підписати Реал, у 160 млн євро.
Нагадаємо, долю Мбаппе вирішуватиме емір Катару.