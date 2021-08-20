Захисник Рапіда: Знали слабкі сторони Зорі

Джерело - ua-football.com.
Рапід грамотно скористався своїми моментами у матчі проти Зорі.
Про це розповів захисника австрійського клубу Лео Граймль.
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"Зіграли хороший матч і заслужено перемогли 3:0. Зоря добре атакувала, але ми знали їх слабкі сторони в обороні.
Грамотно скористалися ними, організували пару контратак, і, за винятком декількох моментів, ще й надійно відіграли в захисті.
Можемо бути задоволені результатом", - сказав Граймль.
Нагадаємо, Зоря розгромно поступилася Рапіду в кваліфікації Ліги Європи.