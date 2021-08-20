Захисник Рапіда: Знали слабкі сторони Зорі

Рапід грамотно скористався своїми моментами у матчі проти Зорі.

Про це розповів захисника австрійського клубу Лео Граймль.

Актуально: Рапід - Зоря 3:0: Огляд матчу

"Зіграли хороший матч і заслужено перемогли 3:0. Зоря добре атакувала, але ми знали їх слабкі сторони в обороні.

Грамотно скористалися ними, організували пару контратак, і, за винятком декількох моментів, ще й надійно відіграли в захисті.

Можемо бути задоволені результатом", - сказав Граймль.