Арсенал викупив хавбека Реала

Мартін Едегор став гравцем Арсенала

Норвезький хавбек Реала Мартін Едегор перейшов у Арсенал.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Норвежець буде грати під восьмим номером, але не зможе зіграти у 2-му турі АПЛ проти Челсі. Едегору залишилося владнати формальності. Зокрема, отримати робочу візу, після чого він розпочне повноцінну роботу з командою.

За інформацією іспанських ЗМІ, Реал отримав за свого гравця 40 млн євро і не матиме опції зворотного викупу. Відтак, Едегор продовжить грати за Арсенал, у складі якого провів другу половину минулого сезону на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий продати Обамеянга.