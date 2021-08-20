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Ротань назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023

Сьогодні 10:13 318 0
Стала відома заявка молодіжки
Ротань назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023
Фото - УАФ
#Ротань

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, викликаних на навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Молодіжна збірна України зіграє кваліфікаційні матчі Євро-2023 проти Сербії (3 вересня, Стара-Пазова) та Вірменії (7 вересня, Ковалівка). Для підготовки та участі в цих матчах викликано 24 футболісти. Збір команди розпочнеться 28 серпня.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн "Колос Ковалівка), Мирослав Зновенко (Нікополь.)

Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Роман Дідик, Олексій Сич (обидва — Рух Львів), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олег Горін (Минай).

Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Даниїл Алефіренко (Зоря Луганськ), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко, Богдан Білошевський, Максим Брагару (всі — Чорноморець Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — Шахтар Донецьк).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Труа, Франція).

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