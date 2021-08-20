Родина Мбаппе придбала будинок у Мадриді

Джерело - sport.ua.
Родина форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе придбала собі нерухомість в Мадриді.
Про це повідомляє Marca.
Очевидно, французький футболіст готується, щоб приєднатися до мадридського Реала.
Чутки про перехід Мбаппе у Реал стали циркулювати на початку цього літа та посилилися після того, як у ПСЖ перейшов Ліонель Мессі.
Реал може придбати Мбаппе або в поточне міжсезоння, або ж дочекатися закінчення його контракту з парижанами і отримати футболіста безкоштовно наступного літа.
Нагадаємо, долю Мбаппе вирішуватиме емір Катару.