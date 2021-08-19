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Ліга конференцій. Ренн здолав Русенброг, Феєнорд розгромив Ельфсборг. Результати кваліфікації плей-оф

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Андерлехт та Вітесс сильнішого не виявили
Ліга конференцій. Ренн здолав Русенброг, Феєнорд розгромив Ельфсборг. Результати кваліфікації плей-оф
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 серпня, відбулися матчі кваліфікаційного раунду плей-оф Ліги конференцій.

Ліга конференцій
Кваліфікація, плей-оф, 19 серпня

Андерлехт (Бельгія) - Вітесс (Нідерланди) 3:3 (2:1)

ПАОК (Греція) - Рієка (Хорватія) 1:1 (0:1)

Ренн (Франція) - Русенборг (Норвегія) 2:0 (1:0)

Сівасспор (Туреччина) - Копенгаген (Данія) 1:2 (0:0)

Феєнорд (Нідерланди) - Ельфсборг (Швеція) 5:0 (3:0)

Яблонець (Чехія) - Жилина (Словаччина) 5:1 (4:0)

Нагадаємо, Рома перемогла Трабзонспор. Раніше Ракув переміг Гент.

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