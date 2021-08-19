Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 серпня, відбулися матчі кваліфікаційного раунду плей-оф Ліги конференцій.
Ліга конференцій
Кваліфікація, плей-оф, 19 серпня
Андерлехт (Бельгія) - Вітесс (Нідерланди) 3:3 (2:1)
ПАОК (Греція) - Рієка (Хорватія) 1:1 (0:1)
Ренн (Франція) - Русенборг (Норвегія) 2:0 (1:0)
Сівасспор (Туреччина) - Копенгаген (Данія) 1:2 (0:0)
Феєнорд (Нідерланди) - Ельфсборг (Швеція) 5:0 (3:0)
Яблонець (Чехія) - Жилина (Словаччина) 5:1 (4:0)
Нагадаємо, Рома перемогла Трабзонспор. Раніше Ракув переміг Гент.