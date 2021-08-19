Джерело - Чемпіон.
У матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи луганська Зоря зустрінеться з австрійським Рапідом.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рапід: Штребінгер – Стойковіч, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічічч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара
Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер
Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Кабаєв, Сайядманеш
Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.