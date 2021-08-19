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Аллахяр та Кочергін у стартовому складі Зорі на матч з Рапідом

Сьогодні 20:57 344 0
Поєдинок розпочнеться о 22:00
Аллахяр та Кочергін у стартовому складі Зорі на матч з Рапідом
#Рапід, #Зоря, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

У матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи луганська Зоря зустрінеться з австрійським Рапідом.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Рапід: Штребінгер – Стойковіч, Граймль, Хофманн, Улльманн – Любічічч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара

Запасні: Унгер, Гартлер, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітагава, Зульцбахер, Шустер

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Кабаєв, Сайядманеш

Запасні: Жилкін, Мацапура, Цвєк, Руфаті, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Гладкий, Овусу, Крістіан

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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