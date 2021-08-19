Півзахисник Шахтаря Марлос хоче зосередитися на грі в донецькому Шахтарі.

Про це він заявив після завершення кар'єри в збірній України.

"Дуже засмучуюсь, кажучи, що йду зі збірної України. Настав момент моєї кар'єри, коли слід зосередитись на клубі. Зараз той час, коли я можу дати більше й допомогти Шахтарю. Сумно, однак доводиться це зробити. У кожному разі моє серце завжди буде зі збірною України та партнерами по команді. Моя підтримка буде безмежною", - заявив Марлос.