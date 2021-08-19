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Головко: Петраков заслужив бути головним тренером збірної України

Сьогодні 15:54 351 0
Олександр Головко прокоментував призначення Олександра Петракова новим головним тренером збірної України
Головко: Петраков заслужив бути головним тренером збірної України
#Петраков

Джерело - footballua.tv.

Олександр Петраков повністю готовий до роботи з національною збірною.

Про це розповів ексгравець Динамо Олександр Головко.

"Олександра Васильовича вітаю. Можна говорити про зигзаг удачі. Так, як склалося для нього, це якийсь трилер.

З іншого боку, я думаю, тренер заслужив бути старшим тренером першої національної команди, тому що це нормальний еволюційний шлях. Про всяк випадок хочу нагадати, що Васильович двічі був на чемпіонатах світу. Другий раз він виграв його.

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Всі знання, які потрібно застосувати, у нього є. Він якісний фахівець, що володіє характером, який не всім подобається. Але для того, щоб домагатися висот, така людина потрібна.

Головна проблема – створити команду. Є хороший набір футболістів, є хороший тренер зі своїми поглядами на футбол. Я хочу побажати йому удачі", – сказав Головко.

Нагадаємо, Петраков став головним тренером збірної України.

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