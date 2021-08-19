Додо оцінив шанс отримати виклик у збірну Бразилії

Захисник Шахтаря Додо готовий у будь-який момент допомогти збірній Бразилії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже рано почав грати на рівні професіоналів. Це дало мені можливість виступати за юнацькі збірні. У матчах відбору на Олімпіаду мені не сподобалося, як я зіграв. Але я багато працював над собою.

Вважаю, я демонстрував чудовий футбол в Європі. Думаю, Тіте може в будь-який момент подивитися на Шахтар і зателефонувати мені чи будь-якому бразильському футболісту, який готовий до збірної. Тіте викликав Фреда і Тайсона на чемпіонат світу, тому у нас великі амбіції", – цитує Додо.