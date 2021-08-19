20-річний нападник Шахтаря Данило Сікан оцінив дебютний виклик до національної збірної України.

Про це розповів сам футболіст

"Я навіть коли прокинувся, не очікував такої новини. Приємно отримати перший виклик. Залишилося тільки тренуватися і доводити, що я гідний.

Взагалі не очікував, що викличуть. Бачив, що я був в розширеному списку, але не очікував, що потраплю до основного списку. Є мотивація довести тренеру, що він не просто так мене викликав до збірної", - сказав Сікан в ефірі ТК Футбол 1.