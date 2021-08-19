 Сікан: Потрібно доводити, що я гідний збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Сікан: Потрібно доводити, що я гідний збірної України

Сьогодні 11:44 699 0
Данило Сікан прокоментував виклик у збірну України
Сікан: Потрібно доводити, що я гідний збірної України
#Сікан, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

20-річний нападник Шахтаря Данило Сікан оцінив дебютний виклик до національної збірної України.

Про це розповів сам футболіст

"Я навіть коли прокинувся, не очікував такої новини. Приємно отримати перший виклик. Залишилося тільки тренуватися і доводити, що я гідний.

Взагалі не очікував, що викличуть. Бачив, що я був в розширеному списку, але не очікував, що потраплю до основного списку. Є мотивація довести тренеру, що він не просто так мене викликав до збірної", - сказав Сікан в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Петраков довикликав двох гравців у збірну України.

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