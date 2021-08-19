Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар - ексгравець збірної Нідерландів

Джерело - football24.ua.
Нападник Лассіна Траоре обрав Шахтар через гроші.
Про це розповів асистент головного тренера АЗ Алкмар U-17 Рон Влаар.
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"Він грає і забиває. Лассіна грає у дуже важливих матчах. Донецький Шахтар за останні десять років дев'ять разів виступав у Лізі чемпіонів, тому вони очікують лише цього. Траоре виходить у стартовому складі, отже, він важливий для команди.
Хтось може сказати, що Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар, в чому немає сумнівів. Але також він зробив і вибір на користь свого спортивного майбутнього. Він там вже є цінним гравцем, молодець", – відзначив Влаар.
Нагадаємо, що Траоре влітку перейшов з Аякса за 10 млн євро. За сім офіційних матчів сезону 2021/2022 він записав до свого активу чотири голи.
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