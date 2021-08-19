 Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар - ексгравець збірної Нідерландів | Футбол | Champion.com.ua
Виделка Павелка: тренер збірної є, стратегії немає
Сьогодні 00:03 1652
Ліга Європи. Рапід - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 00:44 2730
Ліга чемпіонів. Бенфіка - ПСВ: огляд матчу
Сьогодні 00:43 1494
Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1736
УПЛ. Інгулець сенсаційно відібрав очки у Динамо в 4 турі
Вчора 21:26 1952
Хижняк прийняв рішення з приводу кар'єри
Вчора 20:39 4984
Петраков довикликав центрального півзахисника до збірної України
Вчора 19:54 2213
Світоліна програла Кербер на турніру у Цинциннаті
Вчора 19:22 1739 4
Шевченко попрощався з гравцями збірної України
Вчора 18:54 1184 1
Хей оцінив шанси Усика в бою проти Джошуа
Вчора 17:54 2712
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Я не міг навіть мріяти про це: Зінченко зворушливо попрощався з Шевченком
Я не міг навіть мріяти про це: Зінченко зворушливо попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:04 1073 2
*** твою мать: російський коментатор не втримався під час прямого ефіру
*** твою мать: російський коментатор не втримався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:28 839
У бікіні на тлі карпатських гір: зіркова українська спортсменка показала звабливу фігуру
У бікіні на тлі карпатських гір: зіркова українська спортсменка показала звабливу фігуру Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:07 1492
Яремчук віддав ефектний асист у матчі Ліги чемпіонів
Яремчук віддав ефектний асист у матчі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 23:21 1571
Після матчу Кубка України головний тренер команди побив арбітра
Після матчу Кубка України головний тренер команди побив арбітра Valeriy Ruchka
Вчора 20:07 9490
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 1105 4
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Вчора 10:12 3885 1
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
17.08.2021 22:48 1340
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
17.08.2021 22:20 3575 2
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
17.08.2021 17:50 2415 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
17.08.2021 15:25 2466
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
17.08.2021 14:19 2917 1
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу Valeriy Ruchka
17.08.2021 13:43 1727
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова Valeriy Ruchka
17.08.2021 11:35 455
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу Valeriy Ruchka
17.08.2021 10:00 8871
Прямі трансляції
Навколо спорту

Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар - ексгравець збірної Нідерландів

Сьогодні 11:28 735 0
Рон Влаар прокоментував перспективи Лассіни Траоре у Шахтарі
Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар - ексгравець збірної Нідерландів
#Траоре, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Нападник Лассіна Траоре обрав Шахтар через гроші.

Про це розповів асистент головного тренера АЗ Алкмар U-17 Рон Влаар.

Актуально: Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду

"Він грає і забиває. Лассіна грає у дуже важливих матчах. Донецький Шахтар за останні десять років дев'ять разів виступав у Лізі чемпіонів, тому вони очікують лише цього. Траоре виходить у стартовому складі, отже, він важливий для команди.

Хтось може сказати, що Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар, в чому немає сумнівів. Але також він зробив і вибір на користь свого спортивного майбутнього. Він там вже є цінним гравцем, молодець", – відзначив Влаар.

Нагадаємо, що Траоре влітку перейшов з Аякса за 10 млн євро. За сім офіційних матчів сезону 2021/2022 він записав до свого активу чотири голи.

Читайте також: Палкін: Траоре забиває практично в кожній грі

Коментарі ()