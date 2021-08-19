Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар - ексгравець збірної Нідерландів

Нападник Лассіна Траоре обрав Шахтар через гроші.

Про це розповів асистент головного тренера АЗ Алкмар U-17 Рон Влаар.

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"Він грає і забиває. Лассіна грає у дуже важливих матчах. Донецький Шахтар за останні десять років дев'ять разів виступав у Лізі чемпіонів, тому вони очікують лише цього. Траоре виходить у стартовому складі, отже, він важливий для команди.

Хтось може сказати, що Траоре обрав гроші, перейшовши в Шахтар, в чому немає сумнівів. Але також він зробив і вибір на користь свого спортивного майбутнього. Він там вже є цінним гравцем, молодець", – відзначив Влаар.