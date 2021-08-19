Команда з Луческу і без нього - це різні речі - тренер Динамо

Відсутність головного тренера Динамо Мірчі Луческу вплинула на гру киян з Інгульцем.

Про це розповів асистент головного тренера київського клубу Еміл Карас.

"Більше на наших діях позначилася нестача головного тренера, ніж товариські ігри. Команда з Містером і без нього - це різні речі. Чим більше часу його немає поруч із командою, тим більше це позначається в плані підготовки, у плані настрою.

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Тренерський штаб намагався донести до хлопців усі настанови Луческу. Забий ми другий гол або раніше забий перший, усе склалося б інакше. Але після гри про це говорити немає сенсу. Сталося те, що сталося. Потрібно проаналізувати гру, зробити висновки та готуватися до наступного суперника. Через три дні ми граємо з лідером - Десною. Нас знову чекає складна гра, у якій потрібно боротися за перемогу.

Ми дуже сподіваємося, що Містер завтра-післязавтра закінчить курс лікування та повернеться до нас. На жаль, сьогодні ми піднесли йому мало позитивних емоцій. Але у нього величезний досвід і, гадаю, він знає, як проходити через такі етапи", - відзначив Карас.