Петраков налаштований вивести збірну Україну на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков чітко усвідомлює своє головне завдання у національній команді.
Про це розповів сам український спеціаліст.
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"Розумію, що на себе взяв. Ці 5 матчів будуть як на чемпіонаті світу. Не потрібно говорити, що, мовляв, очок раніше не набрали, що у мене мало часу. Цього всього я говорити не буду. Зробимо все, щоб поїхати в Катар. Це наша мрія. Всі хочемо в Катар", – сказав Петраков.
Перший матч збірна України під керівництвом нового тренера зіграє у відборі на ЧС-2022 проти Казахстану.
Нагадаємо, Петраков став головним тренером збірної України.