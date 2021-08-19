Петраков налаштований вивести збірну Україну на ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков чітко усвідомлює своє головне завдання у національній команді.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Актуально: Виделка Павелка: тренер збірної є, стратегії немає

"Розумію, що на себе взяв. Ці 5 матчів будуть як на чемпіонаті світу. Не потрібно говорити, що, мовляв, очок раніше не набрали, що у мене мало часу. Цього всього я говорити не буду. Зробимо все, щоб поїхати в Катар. Це наша мрія. Всі хочемо в Катар", – сказав Петраков.