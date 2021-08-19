 Лавриненко розкрив план на гру з Динамо, який приніс нічию | Футбол | Champion.com.ua
Виделка Павелка: тренер збірної є, стратегії немає
Сьогодні 00:03 1652
Ліга Європи. Рапід - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 00:44 2730
Ліга чемпіонів. Бенфіка - ПСВ: огляд матчу
Сьогодні 00:43 1494
Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1733
УПЛ. Інгулець сенсаційно відібрав очки у Динамо в 4 турі
Вчора 21:26 1952
Хижняк прийняв рішення з приводу кар'єри
Вчора 20:39 4984
Петраков довикликав центрального півзахисника до збірної України
Вчора 19:54 2213
Світоліна програла Кербер на турніру у Цинциннаті
Вчора 19:22 1739 4
Шевченко попрощався з гравцями збірної України
Вчора 18:54 1184 1
Хей оцінив шанси Усика в бою проти Джошуа
Вчора 17:54 2708
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Я не міг навіть мріяти про це: Зінченко зворушливо попрощався з Шевченком
Я не міг навіть мріяти про це: Зінченко зворушливо попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:04 1073 2
*** твою мать: російський коментатор не втримався під час прямого ефіру
*** твою мать: російський коментатор не втримався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:28 839
У бікіні на тлі карпатських гір: зіркова українська спортсменка показала звабливу фігуру
У бікіні на тлі карпатських гір: зіркова українська спортсменка показала звабливу фігуру Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:07 1492
Яремчук віддав ефектний асист у матчі Ліги чемпіонів
Яремчук віддав ефектний асист у матчі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 23:21 1571
Після матчу Кубка України головний тренер команди побив арбітра
Після матчу Кубка України головний тренер команди побив арбітра Valeriy Ruchka
Вчора 20:07 9490
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 1105 4
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Вчора 10:12 3885 1
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
17.08.2021 22:48 1340
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
17.08.2021 22:20 3575 2
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
17.08.2021 17:50 2415 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
17.08.2021 15:25 2466
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
17.08.2021 14:19 2917 1
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу Valeriy Ruchka
17.08.2021 13:43 1727
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова
Секрет успіху! Берінчик показав, як готувався до бою проти Лобова Valeriy Ruchka
17.08.2021 11:35 455
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу Valeriy Ruchka
17.08.2021 10:00 8871
Прямі трансляції
Навколо спорту

Лавриненко розкрив план на гру з Динамо, який приніс нічию

Сьогодні 09:44 754 0
Лавриненко розкрив план на гру з Динамо, який приніс нічию
Лавриненко розкрив план на гру з Динамо, який приніс нічию
#Інгулець, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Гравці Інгульця намагалися максимально закрити футболістів Динамо, щоб вони не зіграли у свій найкращий футбол.

Про це розповів головний тренер команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"Для Інгульця цей вечір справді хороший, вдалий. Зіграли внічию з чемпіоном країни. Показали гідну гру. Задоволені своїм ставленням до гри, створеними моментами. Для нас це хороша річ.

Актуально: Інгулець - Динамо 1:1. Огляд матчу

Говорили, що у нас команда тільки будується. Перші матчі, напевно, більше підготовчий етап. Сьогодні удача була десь на нашому боці. Але розуміли силу Динамо, Шахтаря, Десни, Зорі. Ці команди вищі за рівнем, ніж ми. Через ці матчі стаємо сильнішими, ментально сильнішими. Дай Боже, до зустрічей з рівними суперниками підійдемо в гарному емоційному стані.

План на гру був – максимально намагатися не давати Динамо показати найкращий футбол. Розуміли, що якщо не дамо максимум простору, буде важко будь-якій команді. Частково нам це вдавалося. Ми і до гола намагалися бути агресивними на полі. Розуміли, що програємо 0:1, намагалися грати на перемогу, бігли вперед, пресингували суперника

Наприкінці, якби фортуна була прихильнішою до нас, могли і три очки взяти. Але добре зіграв воротар. Без удачі в таких матчах розраховувати на очки неможливо", – розповів Лавриненко в ефірі ТК Футбол.

Раніше, тренер Динамо пояснив нічию з Інгульцем.

Коментарі ()