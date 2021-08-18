 Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Виделка Павелка: тренер збірної є, стратегії немає
Сьогодні 00:03 688
Ліга Європи. Рапід - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 00:44 1946
Ліга чемпіонів. Бенфіка - ПСВ: огляд матчу
Сьогодні 00:43 102
Ястремська - Крейчикова: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 00:08 592
Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 361
УПЛ. Інгулець сенсаційно відібрав очки у Динамо в 4 турі
Вчора 21:26 1105
Хижняк прийняв рішення з приводу кар'єри
Вчора 20:39 2083
Петраков довикликав центрального півзахисника до збірної України
Вчора 19:54 1202
Світоліна програла Кербер на турніру у Цинциннаті
Вчора 19:22 924 4
Шевченко попрощався з гравцями збірної України
Вчора 18:54 732
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ліга чемпіонів: відео всіх голів 17 серпня
Ліга чемпіонів: відео всіх голів 17 серпня Valeriy Ruchka
Вчора 14:29 673
Брати Суркіси уболівали за Шахтар та розкритикували УАФ на матчі проти Монако
Брати Суркіси уболівали за Шахтар та розкритикували УАФ на матчі проти Монако Valeriy Ruchka
Вчора 12:54 1148
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти
Снукеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 999 4
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Вчора 10:12 3705 1
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
17.08.2021 22:48 1303
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
17.08.2021 22:20 3295 2
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
17.08.2021 17:50 2352 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
17.08.2021 15:25 2327
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
17.08.2021 14:19 2787 1
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу
Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу Valeriy Ruchka
17.08.2021 13:43 1688
Прямі трансляції
Навколо спорту

Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:55 361 0
Українець вже на 10-ій хвилині матчу асистував Сілві
Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Лудогорець, #Ференцварош, #ПСВ, #Мальме

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка приймала ПСВ, Мальме - Лудогорець, а Ференцварош завітав у гості до Янг Бойза.

Португальська Бенфіка вдома переграла ПСВ. Українець Роман Яремчук вийшов зі старту матчу і вже на 10-ій хвилині зробив результативну передачу Сілві. Українець був замінений на 71-ій хвилині зустрічі.

Лудогорець на виїзді поступився Мальме. У складі болгарської команди увесь матч провів українець Ігор Пластун.

Ференцварош на виїзді поступився Янг Бойзу. Українці Олександр Зубков та Ігор Харатін у складі угорської команди матч розпочинали з перших хвилин. Зубкова замінили на 79-ій хвилині, Харатін відіграв увесь матч.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, фінал
18 серпня, перший матч

Бенфіка (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Сілва, 2:0 - 42 Вайгль, 2:1 - 51 Гакпо

Мальме (Швеція) - Лудогорець (Болгарія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Бірманчевич, 2:0 - 61 Бергет

Янг Бойз (Швейцарія) - Ференцварош (Угорщина) 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 14 Болі, 1:1 - 16 Еліа, 2:1 - 40 Сьєрро, 3:1 - 65 Гарсія, 3:2 - 82 Болі

Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()