Асист Яремчука допоміг Бенфіці переграти ПСВ. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Українець вже на 10-ій хвилині матчу асистував Сілві

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка приймала ПСВ, Мальме - Лудогорець, а Ференцварош завітав у гості до Янг Бойза.

Португальська Бенфіка вдома переграла ПСВ. Українець Роман Яремчук вийшов зі старту матчу і вже на 10-ій хвилині зробив результативну передачу Сілві. Українець був замінений на 71-ій хвилині зустрічі.

Лудогорець на виїзді поступився Мальме. У складі болгарської команди увесь матч провів українець Ігор Пластун.

Ференцварош на виїзді поступився Янг Бойзу. Українці Олександр Зубков та Ігор Харатін у складі угорської команди матч розпочинали з перших хвилин. Зубкова замінили на 79-ій хвилині, Харатін відіграв увесь матч.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, фінал

18 серпня, перший матч

Бенфіка (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Сілва, 2:0 - 42 Вайгль, 2:1 - 51 Гакпо

Мальме (Швеція) - Лудогорець (Болгарія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Бірманчевич, 2:0 - 61 Бергет

Янг Бойз (Швейцарія) - Ференцварош (Угорщина) 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 14 Болі, 1:1 - 16 Еліа, 2:1 - 40 Сьєрро, 3:1 - 65 Гарсія, 3:2 - 82 Болі

Нагадаємо, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.